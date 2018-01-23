В 2018 году на жилье для афганцев потратят 200 млн грн - Минсоцполитики

КИЕВ. 22 января. УНН. В 2018 году на приобретение жилья для семей погибших участников боевых действий на территории других государств, и инвалидов, получивших травмы в результате боевых действий на территории других государств, выделят 200 000 тыс. гривен. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве социальной политики Украины.

"По бюджетной программе КПКВК 2511200 "Субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для семей погибших участников боевых действий на территории других государств, определенных в абзаце первом пункта 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", для лиц с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других государств, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах, определенных пунктом 7 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", и нуждающихся в улучшении жилищных условий" объем ассигнований составляет 200 000 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в 2018 году 200 млн гривен будет выделено на приобретение жилья для участников боевых действий на территории других стран, а именно для ветеранов войны в Афганистане.