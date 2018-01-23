В течение недели на Закарпатье зафиксировали 137 новых случаев кори

УЖГОРОД-КИЕВ. 22 января. УНН. По состоянию на 22 января на Закарпатье зарегистрировано 331 случай кори, в том числе 259 среди детей до 17 лет. Об этом сообщили УНН в Закарпатском областном центре здоровья со ссылкой на заведующего отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Викторию Тимчик.

"За последнюю неделю (с 15.01 по 22.01.2018 г.) поступила информация о 137 новых случаях кори, в т.ч. 107 среди детского населения. В госпитализации нуждались 114 человек (83%), в т.ч. 107 детей. Интенсивно распространяется корь среди детей в возрасте от 1 до 4 лет и 5-9 лет", - говорится в сообщении.

Сегодня же пресс-служба Закарпатской ОГА обнародовала заявление председателя облгосадминистрации Геннадия Москаля, в котором вся ответственность за распространение кори среди населения области покладается на Министерство здравоохранения Украины.

"В течение прошлого года Министерство здравоохранения дало нам меньше трети от необходимого количества вакцины, поэтому мы вынуждены были просить ее, как гуманитарную помощь, у Венгрии. Постоянно обращаемся в Минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство Минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю - это ложь! На Закарпатье уже две недели нет никакой вакцины от кори, а все наши обращения в Минздраве игнорируются. Если, не дай Бог, в области начнутся летальные случаи, вся ответственность за это ляжет на бездарное руководство Министерства здравоохранения", - заявляет Москаль.

Как ранее сообщал УНН, на Закарпатье объявили карантин из-за кори.