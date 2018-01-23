В Киеве завтра развернут еще 30 пунктов обогрева

КИЕВ. 22 января. УНН. С 23 января во всех районах столицы развернут еще 30 пунктов обогрева. Такое решение принято Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с резким снижением температуры воздуха, что ожидается уже с завтрашнего дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

"Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики. В такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. На территории столицы будут работать 30 пунктов обогрева, 19 из которых - в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что все помещения пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Также в каждом пункте обогрева посетители смогут получить первую медицинскую помощь.