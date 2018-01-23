"Карпаты" объявили о трансфере чемпиона Грузии

КИЕВ. 22 января. УНН. Львовские “Карпаты” пополнили свой состав 23-летним грузинским защитником Никой Сандохадзе. Об этом сообщает сайт “зелено-белых”, передает УНН.

Последней командой защитника-гренадера была грузинская “Самтредиа”, с которой футболист становился чемпионом страны. Контракт с новичком рассчитан на два с половиной года. В составе “Самтредиа” кроме чемпионства, он выигрывал “серебряные” и бронзовые медали грузинского первенства и становился обладателем Суперкубка Грузии.

Отмечено, что 23-летний воспитанник тбилисского “Динамо” выступал за “Торпедо” (Кутаиси, Грузия), “Локомотив” (Тбилиси, Грузия) и “Самтредиа” (63 матча, 6 голов).

Добавим также, спортсмен вызывался в юношескую и молодежную сборные Грузии, был участником Евро-2013 (U-19) и участвовал в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщал УНН, “Карпаты” сыграют товарищеский матч с действующим чемпионом Белоруссии.