Бизнесмену Альперину суд в десятки раз уменьшил сумму залога

КИЕВ. 22 января. УНН. Апелляционный суд Киева уменьшил с 20 млн грн до 140 тысяч грн сумму залога бизнесмену Вадиму Альперину, который предлагал взятку в размере 800 тысяч долларов США детективу НАБУ. Об этом УНН сообщил один из адвокатов Альперина.

“Ему сегодня по решению Апелляционного суда был уменьшен размер залога до 140 тысяч грн”, — сказал адвокат, отметив, что: “таким образом в соответствии с постановлением суда внесённые 20 млн грн государство должно вернуть залогодателю, а лицо на которое возложены новые обязательства или любая другое лицо должно внести очерченную судом сумму”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизнесмен Альперин внес 20,8 млн грн залога — источник

Как сообщал УНН, 22 января Апелляционный суд Киева должен рассмотреть апелляционную жалобу на выбранный Печерским районным судом мера пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, который подозревается в попытке дачи 800 тысяч долларов США взятки детектива НАБУ.