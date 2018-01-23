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Бизнесмену Альперину суд в десятки раз уменьшил сумму залога

Бизнесмену Альперину суд в десятки раз уменьшил сумму залога

КИЕВ. 22 января. УНН. Апелляционный суд Киева уменьшил с 20 млн грн до 140 тысяч грн сумму залога бизнесмену Вадиму Альперину, который предлагал взятку в размере 800 тысяч долларов США детективу НАБУ. Об этом УНН сообщил один из адвокатов Альперина.

“Ему сегодня по решению Апелляционного суда был уменьшен размер залога до 140 тысяч грн”, — сказал адвокат, отметив, что: “таким образом в соответствии с постановлением суда внесённые 20 млн грн государство должно вернуть залогодателю, а лицо на которое возложены новые обязательства или любая другое лицо должно внести очерченную судом сумму”.

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Как сообщал УНН, 22 января Апелляционный суд Киева должен рассмотреть апелляционную жалобу на выбранный Печерским районным судом мера пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, который подозревается в попытке дачи 800 тысяч долларов США взятки детектива НАБУ.

Источник: УНН
Теги: Киев, Аппеляционный суд
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