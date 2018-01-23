Australian Open: шестикратный чемпион не сумел пробиться в четвертьфинал

КИЕВ. 22 января. УНН. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович потерпел поражение на стадии 1/8 финала турнира Большого шлема Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), информирует УНН со ссылкой на сайт Australian Open.

Представитель Южной Кореи Чон Хён обыграл 14-го сеяного Новака Джоковича в четвертом круге соревнований. Противостояние продолжалось 3 часа и 24 минуты — 7: 6 (4), 7: 5, 7: 6 (3).

58-я ракетка мира оформил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Зато Джокович выполнил 2 подачи навылет и допустил 10 двойных.

Таким образом, следующим оппонентом Хёна станет другой дебютант четвертьфинальной стадии — американец Сандгрен, который обыграл пятую ракетку мира Доминика Тима.

Заметим, что 58-я ракетка мира Чон Хён стал первым теннисистом из Южной Кореи, который пробился в 1/4 финала на турнира категории Большого шлема.

Добавим, что Джокович является 12-тикратном победителем турниров Большого шлема, на Australian Open, он побеждал шесть раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 года, 2016). Кроме того, нынешнее выступление на кортах в Мельбурне стало для него первым после полученной травмы локтя на Уимблдоне-2017.

Как сообщал УНН, Свитолина обыграла Костюк в “украинском дерби” на Australian Open.