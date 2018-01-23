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Тела погибших в Кабуле украинцев привезут в Украину 23-24 января

Тела погибших в Кабуле украинцев привезут в Украину 23-24 января

КИЕВ. 23 января. УНН. Тела погибших в результате теракта в столице Афганистана Кабуле украинцев привезут в Украину в течение 23-24 января, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Определенные опасения, что еще есть жертвы среди украинцев, у нас есть, но очень надеемся, что в течение ближайших часов будем это знать”, — сказал министр, подтвердив факт гибели семи украинских граждан.

Климкин заявил, что украинские консулы работают на месте теракта в тесном сотрудничестве с властями Афганистана.

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Как сообщал УНН, теракт в Кабуле унес жизни 7 украинцев, но есть опасения о большем количестве жертв. Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Источник: УНН
Теги: теракт, Афганистан
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