Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию в Украине

КИЕВ. 23 января. УНН. 22 января состоялась телефонная беседа между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“Президент Казахстана подробно информировал об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом. С учетом этого обсужден широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и в Украине”, — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

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Как сообщал УНН, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым посетит Украину .