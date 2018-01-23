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Калинина победила на теннисном турнире в Орландо

Калинина победила на теннисном турнире в Орландо

КИЕВ. 23 января. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов, который состоялся в Орландо (США), инфомруе УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В финальном матче 25-тысячника в США украинка, которая получила первый номер посева, за 2 часа 38 минут сломила сопротивление представительницы Австрии Юлии Грабер - 6: 2, 3: 6, 7: 5.

Примечательно, что титул в Орландо стал для 20-летней спортсменки вторым в этом сезоне и восьмым за время ее выступлений на турнирах ITF.

Отметим, что на прошлой неделе уроженка Новой Каховки стала победительницей соревнований в Дайтона-Бич.

Добавим также, Калинина сейчас находится на 154 строке в WTA и является пятой ракеткой Украины после Свитолиной, Цуренко, Козловой и Бондаренко.

Как сообщал УНН, шестикратный чемпион не сумел пробиться в четвертьфинал Australian Open.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис
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