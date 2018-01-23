В результате нападения на бар в Колумбии погибли 7 человек

КИЕВ. 23 января. УНН. Неизвестные открыли огонь в баре в муниципалитете Ярумаль на севере Колумбии и убили семь человек, об этом заявил начальник полиции департамента Антьокия полковник Карлос Маурисио Сьерра, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

“Инцидент произошел в воскресенье вечером. Группа вооруженных людей зашла в бар La Margarita и начала стрелять по людям, которые находились в помещении”, — сказал правохранитель.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия и пытаются установить возможные мотивы нападавших.

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В свою очередь, местные СМИ сообщили, что нападавших было пятеро. Они были вооружены одним ружьем и двумя мини-узи.

Как сообщал УНН, в Кабул прибыл консул Украины, который оформит необходимые документы и будет координировать вопросы доставки погибших украинцев на родину.