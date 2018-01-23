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На Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 460 взрывов

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 460 взрывов

КИЕВ. 23 января. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 19 января по 19:30 21 января зафиксировала 467 взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“В период с вечера 19 до вечера 20 января в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 3 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 24 взрывы), и увеличение их количества в период с вечера 20 до вечера 21 января (в том числе 29 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками ... В период с вечера 19 до вечера 20 января в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав одновременно меньше взрывов (около 240 против примерно 340 соответственно), с последующим уменьшением количества таких нарушений в течение следующих суток (ориентировочно 195 взрывов)”, — говорится в отчете Специальной миссии.

Также наблюдатели отметили, что работа по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены угрозами в сфере безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и невзорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются. Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ по всей Украине.

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг с 21 по 25 января будет находиться с визитом на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: АТО, ОБСЕ
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