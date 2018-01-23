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Палата представителей вслед за Сенатом США приняла временный бюджет

Палата представителей вслед за Сенатом США приняла временный бюджет

КИЕВ. 23 января. УНН. Палата представителей конгресса США проголосовала за продление финансирования правительства до 8 февраля, информирует УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

За законопроект проголосовали 266 депутатов, против - 150.

Ранее законопроект был принят сенатом, теперь он поступит на подпись президенту Дональду Трампу. После того, как глава Белого дома подпишет документ, трехдневная пауза в работе федерального правительства прекратится. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп намерен утвердить этот документ сразу после того, как он попадет к нему на стол.

Как сообщал УНН, Сенат США достиг согласия о возобновлении работы федерального правительства.

Источник: УНН
Теги: США, Конгресс США
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