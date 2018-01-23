Новости: Политика
Вторник, 23 января 2018, 03:17 • Тарас Джмиль
Палата представителей вслед за Сенатом США приняла временный бюджет
КИЕВ. 23 января. УНН. Палата представителей конгресса США проголосовала за продление финансирования правительства до 8 февраля, информирует УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
За законопроект проголосовали 266 депутатов, против - 150.
Ранее законопроект был принят сенатом, теперь он поступит на подпись президенту Дональду Трампу. После того, как глава Белого дома подпишет документ, трехдневная пауза в работе федерального правительства прекратится. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп намерен утвердить этот документ сразу после того, как он попадет к нему на стол.
Как сообщал УНН, Сенат США достиг согласия о возобновлении работы федерального правительства.
Источник: УНН
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