Палата представителей вслед за Сенатом США приняла временный бюджет

КИЕВ. 23 января. УНН. Палата представителей конгресса США проголосовала за продление финансирования правительства до 8 февраля, информирует УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

За законопроект проголосовали 266 депутатов, против - 150.

Ранее законопроект был принят сенатом, теперь он поступит на подпись президенту Дональду Трампу. После того, как глава Белого дома подпишет документ, трехдневная пауза в работе федерального правительства прекратится. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп намерен утвердить этот документ сразу после того, как он попадет к нему на стол.

Как сообщал УНН, Сенат США достиг согласия о возобновлении работы федерального правительства.