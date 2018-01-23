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Сегодня на территории Крыма идет необъявленная война - Ташева

Сегодня на территории Крыма идет необъявленная война - Ташева

КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня на территории Крыма идет необъявленная война. Такое мнение в эфире программы “Свобода слова” выразила координатор общественной инициативы “Крым SOS” Тамила Ташева, сообщает УНН.

“На территории Крыма идет необъявленная война. Потому что только за 2017, минимум 20 новых уголовных дел на территории Крыма, минимум 150 административных дел против крымчан. Мы видим как целенаправленно РФ фактически вытесняет людей из Крыма, замещает население”, — сказала она.

Т.Ташева также отметила, что в ходе дискуссий по Донбассу на всех площадках, обязательно нужно поднимать вопрос Крыма.

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“У нас всегда есть отклонения от Крыма. Когда мы говорим о Минске, мы не говорим о Крыме. Говорим на каких площадках о Донбассе и не говорим о Крыме. Это как раз таки стратегия РФ, так как она хочет отделить абсолютно вопрос Донбасса от вопроса Крыма. Потому что для нее вопрос Крыма абсолютно закрыт. Если же мы будем говорить о Донбассе и параллельно о Крыме, тогда возможно ситуация будет меняться”, — отметила она.

Также, по ее мнению, в условиях аннексии украинская власть должна сделать все для того, чтобы помогать крымчанам.

Как сообщал УНН, вопрос о нарушении прав человека в Крыму должен подниматься на всех площадках ООН.
Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, анексия Крыма
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