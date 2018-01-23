Эрдоган заявил о планах добиться полного разгрома курдских отрядов в Сирии

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не отступится в своем намерении довести операцию в сирийском Африне до конца. об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс Yeni Safak.

“Операция в Африне закончится, когда будут достигнуты поставленные задачи”, — заявил он.

Эрдоган пообещал, что Турция установит контроль над Африном, как это было сделано ранее в сирийских городах Джараблус, аль-Раи и аль-Баб.

При этом он заявил, что Анкара не планирует захватывать территорию Сирии, а только обеспечить национальную безопасность.

Как сообщал УНН, ВВС Турции в рамках операции “Оливковая ветвь” уничтожили 45 объектов террористов — укрытие, склады с оружием и огневые точки боевиков. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Турции.