МИД Украины отреагировал на предложение вернуть РФ в ПАСЕ

КИЕВ. 23 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на заявления о возврате РФ в состав ПАСЕ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональный Twitter-аккаунт министра.

“Некоторые политики в Совете Европе гораздо больше времени и сил тратят на то, чтобы вернуть Россию в СЕ, а не на то, чтобы Россия ушла из Крыма и Донбасса. В результате можем получить не Совет Европы, основанный на ценностях, а Совет Европы, основанный на политических интригах. Было бы очень жаль”, — отметил дипломат в социальной сети.

Как сообщал УНН, европейские коллеги делают вид, что не знают как на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.