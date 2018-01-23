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КНДР на пороге ядерного удара по США - ЦРУ

КНДР на пороге ядерного удара по США - ЦРУ

КИЕВ. 23 января. УНН. КНДР через несколько месяцев будет способна нанести ядерный удар по США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

По словам директора ЦРУ Майка Помпео, речь идет о нескольких месяцах.

“Я, конечно, был бы рад сказать, что через год ... Правительство США постоянно работает над тем, чтобы этот момент наступил как можно позже”, — сказал он.

Ядерная программа Северной Кореи расширяется, а боеголовки становятся мощными и надежными.

Как сообщал УНН, ядерный арсенал КНДР может насчитывать 20 боеголовок, к тому же Пхеньян может иметь необходимые ресурсы для производства еще 60 новых боеголовок, говорится в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале “Бюллетень ученых-ядерщиков” (Bulletin of Atomic Scientists ).

Источник: УНН
Теги: США, КНДР
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