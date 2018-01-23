В Киеве на ходу загорелась фура

КИЕВ. 23 января. УНН. В ночь на 23 января в Святошинском районе Киева во время движения загорелся грузовик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.

“Во время движения загорелся моторный отсек. Получив вызов о возгорании, на место сразу же выехали пожарные. Но необходимости тушить грузовик уже не было. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание с помощью огнетушителей”, - указано в сообщении сообщества.

В результате инцидента образовалась большая пробка.

Как сообщал УНН, на Борщаговке в Киеве произошел обрыв провода на линии скоростного трамвая 1 и 2.