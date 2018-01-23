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В Еврокомиссии назвали важнейшие направления сотрудничества с Украиной в сфере энергоэффективности

В Еврокомиссии назвали важнейшие направления сотрудничества с Украиной в сфере энергоэффективности

КИЕВ. 23 января. УНН. Сектор строительства - один из самых важных и перспективных направлений сотрудничества для Украины и ЕС. Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции Минрегиона заместитель руководителя энергетической Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Йоханес Бауэр, передает корреспондент УНН.

"Энергоэффективность играет важную роль для Украины, ведь страна до сих пор потребляет очень много энергоресурсов по сравнению с другими европейскими странами. Мы полностью поддерживаем стремление украинской власти к энергонезависимости Украины. По нашему мнению, сектор строительства - наиболее важный для сотрудничества в этом направлении", - отметил он.

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Как уточнил Йоханнес Бауэр, также приоритетным является создание в Украине Фонда енергоефективсности.

"100 млн евро в нашей помощи это - поддержка, которую необходимо направить на создание ОСМД и проведение термомодернизации зданий. Вторая часть средств будет направлена ​​непосредственно в Фонд энергоэффективности", - уточнил заместитель руководителя энергетической Группы поддержки Украины в Европейской комиссии.

Источник: УНН
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