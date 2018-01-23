Украинцы просят Президента создать пункты приема опасных отходов

КИЕВ. 23 января. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой создать пункты приема отработанных ламп и других опасных отходов, передает УНН.

Автор петиции Игорь Конобас отметил, что ситуация со сбором и переработкой отработанных ламп и других опасных отходов в Украине является критической. По его словам, ежегодно на украинских свалках оказывается более 500 килограмм ртути.

"При этом стоит отметить, что только один грамм ртути способен загрязнить около 3 300 000 кубических метров воздуха и 200 000 кубических метров воды. В то время, когда правительства других стран всячески поощряют население делать шаг навстречу сохранению экологии, украинцы не имеют возможности принять участие в этом процессе даже при сильном желании - и с этим нужно что-то делать!" - пояснил он.

Поэтому автор обращения предложил Президенту Украины создать специальные пункты сбора и переработки опасных бытовых отходов. Петиция зарегистрирована 16 января текущего года и уже набрала 148 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, в Украине отсутствуют государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогают волонтеры и компании-утилизаторы опасных отходов. Например, в Обухове обустроить пункты сбора опасных отходов помогла компания "Тарком-Экосервис". С апреля 2017 года жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.

Недавно первые контейнеры для сбора опасных отходов появились в столице.