Регистрация | Вход |
USD: 28,88 0,0310  EUR: 35,34 -0,0082 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 января 2018 18:49
Получить тестовый доступ
Экономический форум в Давосе. Дискуссия на тему "Как технологии и инновации меняют украинский агро-бизнес"
Эксклюзивные новости
ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш
ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинцы просят Президента создать пункты приема опасных отходов

Украинцы просят Президента создать пункты приема опасных отходов

КИЕВ. 23 января. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой создать пункты приема отработанных ламп и других опасных отходов, передает УНН.

Автор петиции Игорь Конобас отметил, что ситуация со сбором и переработкой отработанных ламп и других опасных отходов в Украине является критической. По его словам, ежегодно на украинских свалках оказывается более 500 килограмм ртути.

"При этом стоит отметить, что только один грамм ртути способен загрязнить около 3 300 000 кубических метров воздуха и 200 000 кубических метров воды. В то время, когда правительства других стран всячески поощряют население делать шаг навстречу сохранению экологии, украинцы не имеют возможности принять участие в этом процессе даже при сильном желании - и с этим нужно что-то делать!" - пояснил он.

Поэтому автор обращения предложил Президенту Украины создать специальные пункты сбора и переработки опасных бытовых отходов. Петиция зарегистрирована 16 января текущего года и уже набрала 148 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, в Украине отсутствуют государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогают волонтеры и компании-утилизаторы опасных отходов. Например, в Обухове обустроить пункты сбора опасных отходов помогла компания "Тарком-Экосервис". С апреля 2017 года жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.

Недавно первые контейнеры для сбора опасных отходов появились в столице.

Источник: УНН
Теги: экология, утилизация, отходы, Тарком Экосервис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.