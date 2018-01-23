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Во Львове часть города снова осталась без водоснабжения

Во Львове часть города снова осталась без водоснабжения

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 января. УНН. Во Львове на улице Лычаковской произошла утечка воды, в результате чего без водоснабжения осталась большая часть Лычаковского района. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

В частности, прекращено водоснабжение на улицах: Кривчицкая Дорога, Духновича, И.Вильде, Копальна, Нищинского, Межгорная, Низова, Втиха, Березовая, На Копани, Прогулкова, Над Источником, Лычаковская №159-17, Козланюка, Долишняя, Станция Лычаков, Козика и прилегающие улицы.

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Ожидается, что до конца дня водоснабжение будет восстановлено.

Источник: УНН
Теги: Львов, водоснабжение
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