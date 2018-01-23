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Биткоин и другие криптовалюты значительно подешевели

Биткоин и другие криптовалюты значительно подешевели

КИЕВ. 23 января. УНН. Криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 11,42% до 10,446 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap во вторник 23 января, передает УНН.

Другие криптовалюты также обваливаются: Ethereum - на 10,75%, до 958,1 доллара, Ripple - на 9,76%, до 1,26 доллара, Bitcoin Cash - на 12,82%, до 1,55 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Вероятной причиной обвала валют эксперты называют заявления о планах регулирования на рынке криптовалют.

Как сообщал УНН, размер украинского рынка Bitcoin составляет 2,5 млрд долл.

Также напомним, что в украинском парламенте зарегистрированы несколько законопроектов по легализации рынка криптовалюты в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и несовершенными.

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка, которого недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалюты и ее производных” он включил свою подругу Анастасию Байбородину. 

Вместе с тем эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) вообще “списан” у российских чиновников.

Источник: УНН
Теги: законопроект, криптовалюта, биткоин
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