Новости: Политика
Вторник, 23 января 2018, 15:46 • Александр Сивачук
Избрание главы КСУ: в заседании объявлен перерыв на неопределенное время
КИЕВ. 23 января. УНН. В специальном пленарном заседании по выборам главы Конституционного суда Украины объявлен перерыв на неопределенное время. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.
"В специальном пленарном заседании по выборам главы Конституционного суда Украины объявлен перерыв", - сообщили в пресс-службе.
В суде добавили, что о продолжении спецзаседания будет сообщено дополнительно.
Напомним, что ранее уже несколько раз не смогли состояться выборы главы Конституционного суда.
Источник: УНН
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