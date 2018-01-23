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Избрание главы КСУ: в заседании объявлен перерыв на неопределенное время

Избрание главы КСУ: в заседании объявлен перерыв на неопределенное время

КИЕВ. 23 января. УНН. В специальном пленарном заседании по выборам главы Конституционного суда Украины объявлен перерыв на неопределенное время. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"В специальном пленарном заседании по выборам главы Конституционного суда Украины объявлен перерыв", - сообщили в пресс-службе.

В суде добавили, что о продолжении спецзаседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, что ранее уже несколько раз не смогли состояться выборы главы Конституционного суда.

Источник: УНН
Теги: выборы, КСУ, заседание
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