Африканец потратил больше 60 тыс. долл. на алкоголь для новогодней вечеринки

КИЕВ. 23 января. УНН. Житель города Дурбан (восточное побережье ЮАР - ред.) потратил 740 тыс. рэндов (порядка 61 тыс. долл. - ред.) на покупку алкоголя для новогодней вечеринки, передает УНН со ссылкой на Times Live.

Около 80% данной суммы было потрачено на элитный виски "Glenfiddich". Бутылка этого напитка с выдержкой в 40 лет обошлась африканцу почти в 49 тыс. долл.

В перечне приобретенной алкогольной продукции также упоминается виски "Port Ellen" 30-летней выдержки, коньяк "Remy Martin" и шампанское "Moet Chandon".

Щедрому покупателю алкогольной продукции всего 28 лет. Он является трейдером рынка бинарных опционов и инвестором недвижимости в разных городах ЮАР.

Как сообщал УНН, в Украине снова может подорожать алкоголь. Причина таких прогнозов экспертов – девальвация гривны. Предварительно, бутылка качественной водки на прилавке может достигнуть ценовой отметки в 90 грн.

Добавим, что сегодня нелегальный алкогольный бизнес зарабатывает с каждой проданной бутылки спиртного в 100 раз больше официального производителя.