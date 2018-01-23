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Африканец потратил больше 60 тыс. долл. на алкоголь для новогодней вечеринки

Африканец потратил больше 60 тыс. долл. на алкоголь для новогодней вечеринки

КИЕВ. 23 января. УНН. Житель города Дурбан (восточное побережье ЮАР - ред.) потратил 740 тыс. рэндов (порядка 61 тыс. долл. - ред.) на покупку алкоголя для новогодней вечеринки, передает УНН со ссылкой на Times Live.

Около 80% данной суммы было потрачено на элитный виски "Glenfiddich". Бутылка этого напитка с выдержкой в 40 лет обошлась африканцу почти в 49 тыс. долл.

В перечне приобретенной алкогольной продукции также упоминается виски "Port Ellen" 30-летней выдержки, коньяк "Remy Martin" и шампанское "Moet Chandon".

Щедрому покупателю алкогольной продукции всего 28 лет. Он является трейдером рынка бинарных опционов и инвестором недвижимости в разных городах ЮАР.

Как сообщал УНН, в Украине снова может подорожать алкоголь. Причина таких прогнозов экспертов – девальвация гривны. Предварительно, бутылка качественной водки на прилавке может достигнуть ценовой отметки в 90 грн.

Добавим, что сегодня нелегальный алкогольный бизнес зарабатывает с каждой проданной бутылки спиртного в 100 раз больше официального производителя.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, Африка
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