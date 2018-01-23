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За три года украинцам выдано почти 274 тыс. "теплых кредитов"

За три года украинцам выдано почти 274 тыс. "теплых кредитов"

КИЕВ. 23 января. УНН. По состоянию на 2017 год в Украине было выдано 273 545 "теплых кредитов". Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

"За три года действия программы украинцам было выдано 273 545 "теплых кредитов", - отметил он.

Как уточнил Зубко, с начала действия программы в 2014 году, по состоянию на 2017 год, "теплые" кредиты получили 400 тыс. семей и 1248 объединений совладельцев многоквартирных домов.

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За это время предоставлено кредитов на 5 млрд гривен, из которых государство возместило 2 млрд гривен.

Источник: УНН
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