Лошадь вытащили из колодца во Львовской области

КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня в городе Борислав, на Львовщине, вытащили коня из колодца. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

В 10:56 к спасателям поступило сообщение, что в городе Борислав на ул. Раточинского, 99 во время выпаса на частной территории в канализационный колодец упал конь и не мог самостоятельно выбраться.

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Местные спасатели немедленно прибыли на место происшествия, и приступили к спасению испуганного и замерзшего животного. Пожарными рукавами лошадь обвязали, и с помощью крюка вытащили из люка на поверхность. Животное передали владельцу. Спасательная операция длилась пятнадцать минут.