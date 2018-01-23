Из перечня предметов ВНО убрали русский язык

КИЕВ. 23 января. УНН. Из перечня предметов внешнего независимого оценивания в 2018 году изъяли русский язык. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает УНН.

“О предмете, который был удален — это русский язык, в связи с тем, что объем заказов на соответствующий тест был невысокий, русский язык стоит в ряду среди других языков коренного населения, в частности польский, румынский, венгерский и молдавский, по которым у нас тестирование не проходит”, — сказал он.

По словам В.Карандия, в этом случае было просто приведено соответствие со всеми другими языками.

Как сообщал УНН, в этом году участники внешнего независимого оценивания смогут выбирать до 4 предметов, из них три — обязательные.