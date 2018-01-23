Регистрация | Вход |
USD: 28,88 0,0310  EUR: 35,34 -0,0082 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 января 2018 18:50
Получить тестовый доступ
Экономический форум в Давосе. Дискуссия на тему "Как технологии и инновации меняют украинский агро-бизнес"
Эксклюзивные новости
ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш
ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Из перечня предметов ВНО убрали русский язык

Из перечня предметов ВНО убрали русский язык

КИЕВ. 23 января. УНН. Из перечня предметов внешнего независимого оценивания в 2018 году изъяли русский язык. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает УНН.

“О предмете, который был удален — это русский язык, в связи с тем, что объем заказов на соответствующий тест был невысокий, русский язык стоит в ряду среди других языков коренного населения, в частности польский, румынский, венгерский и молдавский, по которым у нас тестирование не проходит”, — сказал он.

По словам В.Карандия, в этом случае было просто приведено соответствие со всеми другими языками.

Как сообщал УНН, в этом году участники внешнего независимого оценивания смогут выбирать до 4 предметов, из них три — обязательные.

Источник: УНН
Теги: русский язык
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.