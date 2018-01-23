НАПК внесло предписания директору НАБУ и министру экологии

КИЕВ. 23 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания директору НАБУ Артему Сытнику относительно его первого заместителя Гизо Углавы и министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку в отношении директора Приазовского национального природного парка, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

"Предписание директору НАБУ относительно Гизо Углавы внесено по результатам проверки его деклараций 2015 и 2016 годы. Так, становлении, что в декларации 2015 года субъект декларирования не отразил объект недвижимости, который на конец отчетного периода принадлежал члену его семьи на праве собственности, а в декларации за 2016 год отметил информацию, не соответствующую действительности в части размера дохода, начисленный ему в виде заработной платы", - говорится в сообщении.

Также Г.Углава, по данным НАПК, неправильно отразил в декларациях информацию о стоимости недвижимого имущества на дату приобретения в собственность в денежной единице Украины (гривне), неверно указал дату приобретения в собственность членом его семьи автомобиля, а также сумму денежных активов члена семьи, которые размещены на счете в банке.

Кроме того, как сообщили в Агентстве, министру экологии и природных ресурсов Семераку внесено предписание относительно Дмитрия Воловика в связи с нарушением им требований Закона о предотвращении конфликта интересов.

В частности, НАПК установило, что директор Приазовского национального природного парка нарушил требования части первой статьи 36 Закона о предотвращении конфликта интересов.

"С целью устранения нарушений закона и предотвращения совершения их в дальнейшем Национальное агентство по предупреждению коррупции требует от руководителей органов, в которых работают указанные должностные лица, принять предусмотренные законодательством меры", - отметили в ведомстве.

Напомним, 3 ноября 2017 НАПК сообщил, что вынесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

НАПК составило административный протокол на Артема Сытника по ст. 188-46 (невыполнение требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях.

13 ноября в НАБУ сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении по Артему Сытнику.

Соломенский райсуд Киева оштрафовал директора НАБУ на 1,7 тыс. грн за непредоставление документов, спрашивало НАПК.