В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар-2018"
КИЕВ. 23 января. УНН. В Лос-Анджелесе в прямом эфире объявили номинантов на кинопремию "Оскар", сообщает УНН.
В частности, в этом году, номинации на "Оскар" разделились следующим образом:
Лучший фильм:
• "Назови меня своим именем"
• "Темные времена"
• "Дюнкерк"
• "Ловушка"
• "Леди Берд"
• "Призрачная нить"
• "Секретное досье"
• "Форма воды"
• "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"
Лучший режиссер:
• Кристофер Нолан
• Джордан Пил
• Грета Гервиг
• Пол Томас Андерсон
• Гильермо дель Торо
Лучший оригинальный сценарий:
• "The Big Sick"
• "Ловушка"
• "Леди Берд"
• "Форма воды"
• "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"
Лучший адаптированный сценарий:
• "Назови меня своим именем"
• "Горе-артист"
• "Логан"
• "Игра Молли"
• "Ферма Мадбаунд"
Лучшая актриса:
• Салли Хоукинс
• Фрэнсис Макдорманд
• Марго Робби
• Сирша Ронан
• Мэрил Стрип
Лучший актер:
• Тимоти Шаламе
• Дэниел Дэй-Льюис
• Дэниел Калуйя
• Гэри Олдмен
• Дензел Вашингтон
Лучшая женская роль второго плана:
• Мэри Джей Блайж, "Ферма Мадбаунд"
• Эллисон Дженни, "Я, Тоня"
• Лесли Мелвилл, "Призрачная нить"
• Лори Меткалф, "Леди Берд"
• Октавиа Спенсер, "Форма воды"
Лучшая мужская роль второго плана:
• Уиллем Дефо, "Проект Флорида"
• Вуди Харрельсон, "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"
• Ричард Дженкинс, "Форма воды"
• Кристофер Пламмер, "Все деньги мира"
• Сэм Рокуэлл, "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"
Лучший фильм на иностранном языке:
• "Оскорбление"
• "Нелюбовь"
• "О теле и душе"
• "Квадрат"
• "Фантастическая женщина"
Лучшая анимация:
• "Босс бейби"
• "Коко"
• "Фердинанд"
• "С любовью, Винсент"
• Breadwinner
Лучшая работа оператора:
• "Бегущий по лезвию 2049"
• "Темные времена"
• "Дюнкерк"
• "Ферма "Мадбаунд"
• "Форма воды"
Лучший монтаж:
• "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"
• "Я, Тоня"
• "Дюнкерк"
• "Малыш на драйве"
• "Форма воды"
Лучшие спецэффекты:
• "Бегущий по лезвию 2049"
• "Стражи галактики 2"
• "Конг: Остров черепа"
• "Звездные войны: Последние джедаи"
• "Война за планету обезьян"
Лучшая музыка:
• "Дюнкерк"
• "Призрачная нить"
• "Форма воды"
• "Звездные войны: Последние джедаи"
• "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"
Лучший дизайн костюмов:
• "Красавица и чудовище"
• "Призрачная нить"
• "Форма воды"
• "Виктория и Абдул"
• "Темные времена"
Лучший грим:
• "Темные времена"
• "Виктория и Абдул"
• "Чудо"
Лучшая работа художника-постановщика:
• "Красавица и чудовище"
• "Темные времена"
• "Дюнкерк"
• "Форма воды"
• "Бегущий по лезвию 2049"
Лучший звук:
• "Бегущий по лезвию 2049"
• "Малыш на драйве"
• "Форма воды"
• "Дюнкерк"
• "Звездные войны: Последние джедаи"
Лучший звуковой монтаж:
• "Бегущий по лезвию 2049"
• "Малыш на драйве"
• "Дюнкерк"
• "Форма воды"
• "Звездные войны: Последние джедаи"
Напомним, в воскресенье объявили номинантов на премию "Золотая малина". В число претендентов на эту награду за самые сомнительные достижения в кинематографе вошли Джонни Депп, Том Круз, Джейми Дорнан и Эмма Уотсон.