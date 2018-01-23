В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар-2018"

КИЕВ. 23 января. УНН. В Лос-Анджелесе в прямом эфире объявили номинантов на кинопремию "Оскар", сообщает УНН.

В частности, в этом году, номинации на "Оскар" разделились следующим образом:

Лучший фильм:

• "Назови меня своим именем"

• "Темные времена"

• "Дюнкерк"

• "Ловушка"

• "Леди Берд"

• "Призрачная нить"

• "Секретное досье"

• "Форма воды"

• "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"

Лучший режиссер:

• Кристофер Нолан

• Джордан Пил

• Грета Гервиг

• Пол Томас Андерсон

• Гильермо дель Торо

Лучший оригинальный сценарий:

• "The Big Sick"

• "Ловушка"

• "Леди Берд"

• "Форма воды"

• "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"

Лучший адаптированный сценарий:

• "Назови меня своим именем"

• "Горе-артист"

• "Логан"

• "Игра Молли"

• "Ферма Мадбаунд"

Лучшая актриса:

• Салли Хоукинс

• Фрэнсис Макдорманд

• Марго Робби

• Сирша Ронан

• Мэрил Стрип

Лучший актер:

• Тимоти Шаламе

• Дэниел Дэй-Льюис

• Дэниел Калуйя

• Гэри Олдмен

• Дензел Вашингтон

Лучшая женская роль второго плана:

• Мэри Джей Блайж, "Ферма Мадбаунд"

• Эллисон Дженни, "Я, Тоня"

• Лесли Мелвилл, "Призрачная нить"

• Лори Меткалф, "Леди Берд"

• Октавиа Спенсер, "Форма воды"

Лучшая мужская роль второго плана:

• Уиллем Дефо, "Проект Флорида"

• Вуди Харрельсон, "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"

• Ричард Дженкинс, "Форма воды"

• Кристофер Пламмер, "Все деньги мира"

• Сэм Рокуэлл, "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"

Лучший фильм на иностранном языке:

• "Оскорбление"

• "Нелюбовь"

• "О теле и душе"

• "Квадрат"

• "Фантастическая женщина"

Лучшая анимация:

• "Босс бейби"

• "Коко"

• "Фердинанд"

• "С любовью, Винсент"

• Breadwinner

Лучшая работа оператора:

• "Бегущий по лезвию 2049"

• "Темные времена"

• "Дюнкерк"

• "Ферма "Мадбаунд"

• "Форма воды"

Лучший монтаж:

• "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"

• "Я, Тоня"

• "Дюнкерк"

• "Малыш на драйве"

• "Форма воды"

Лучшие спецэффекты:

• "Бегущий по лезвию 2049"

• "Стражи галактики 2"

• "Конг: Остров черепа"

• "Звездные войны: Последние джедаи"

• "Война за планету обезьян"

Лучшая музыка:

• "Дюнкерк"

• "Призрачная нить"

• "Форма воды"

• "Звездные войны: Последние джедаи"

• "Три биллборда возле Эббинга, Миссури"

Лучший дизайн костюмов:

• "Красавица и чудовище"

• "Призрачная нить"

• "Форма воды"

• "Виктория и Абдул"

• "Темные времена"

Лучший грим:

• "Темные времена"

• "Виктория и Абдул"

• "Чудо"

Лучшая работа художника-постановщика:

• "Красавица и чудовище"

• "Темные времена"

• "Дюнкерк"

• "Форма воды"

• "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший звук:

• "Бегущий по лезвию 2049"

• "Малыш на драйве"

• "Форма воды"

• "Дюнкерк"

• "Звездные войны: Последние джедаи"

Лучший звуковой монтаж:

• "Бегущий по лезвию 2049"

• "Малыш на драйве"

• "Дюнкерк"

• "Форма воды"

• "Звездные войны: Последние джедаи"

Напомним, в воскресенье объявили номинантов на премию "Золотая малина". В число претендентов на эту награду за самые сомнительные достижения в кинематографе вошли Джонни Депп, Том Круз, Джейми Дорнан и Эмма Уотсон.