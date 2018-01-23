Госрегуляторная служба назвала дополнительные основания для внеплановых проверок бизнеса

КИЕВ. 23 января. УНН. Ограничение мероприятий госнадзора и контроля за хозяйственной деятельностью продлено до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщила Государственная регуляторная служба Украины, передает УНН.

Отмечается, что ограничения на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности продлено до 31 декабря 2018 (в соответствии с п. 9 Заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" от 07.12.17 г.. № 2246-VIII, который вступил в силу 1 января 2018 года.)

Вместе с тем, в перечень оснований для внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) добавились две новые.

"- в случае наступления события, имеющего значительное негативное влияние в соответствии с критериями, утвержденными КМУ на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства;

- для проверки выполнения субъектом хозяйствования предписаний, распоряжений или других распорядительных документов по устранению нарушений требований законодательства, выданных по результатам проведения предварительного мероприятия органом госнадзора (контроля)", - говорится в сообщении.

В госслужбе уточнили, что впоследствии опубликуют Постановление КМУ, где будет определен перечень котролюючих органов, которые не подпадают под действия моратория на проверки.

"Кроме того, КМУ до 1 июля 2018 должно разработать и утвердить концепцию и план мероприятий по реформированию системы государственного надзора (контроля) с целью внедрения риск-ориентированного подхода к осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля) во всех сферах хозяйственной деятельности", - отметили в регуляторном ведомстве.

Как сообщал УНН, мораторий на проверки бизнеса в Украине действует с 2014 года. Принималось это решение с целью прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, чем искоренить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Однако за почти 3 года действия запрета на проверки, как констатируют эксперты, произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.

Добавим, что накануне нардеп Сергей Тригубенко призвал правительство разрешить проверки поставщиков продуктов питания в детских учебных заведениях.