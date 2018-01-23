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Председателю Госаудитслужбы сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн

Председателю Госаудитслужбы сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн

КИЕВ. 23 января. УНН. Председателю Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

“23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Предварительная правовая квалификация — ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении согласовано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, как сообщили в Бюро, чиновник на протяжении 2015-2017 лет получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

В частности, уточнили в ведомстве, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитков и наличных — в сумме 112,8 тыс. долл США и 8,5 тыс евро, — найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Как сообщал УНН, инспектора Госаудитслужбы будут судить в Хмельницкой области за взяточничество.

Источник: УНН
Теги: НАБУ
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