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Индия собирается увеличить экономику до 5 трлн долл. к 2025 году

Индия собирается увеличить экономику до 5 трлн долл. к 2025 году

Нарендра Моди

КИЕВ. 23 января. УНН. Индия работает над тем, чтобы увеличить объем экономики до 5 триллионов долларов к 2025 года. Об этом заявил сегодня премьер-министр Нарендра Моди на открытии Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Почти все сферы нашей экономики открыты для прямых иностранных инвестиций", - сказал Н.Моди, который стал первым премьер-министром Индии за два десятилетия, участвующим в форуме в Давосе.

"За последние три года было отменено более 1400 архаичных законов, которые были препятствием для ведения бизнеса", - сказал он.

Напомним, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

Источник: УНН
Теги: экономика, Индия
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