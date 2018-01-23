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Вторник, 23 января 2018, 16:39 • Юлия Шрамко
Индия собирается увеличить экономику до 5 трлн долл. к 2025 году
Нарендра Моди
КИЕВ. 23 января. УНН. Индия работает над тем, чтобы увеличить объем экономики до 5 триллионов долларов к 2025 года. Об этом заявил сегодня премьер-министр Нарендра Моди на открытии Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Почти все сферы нашей экономики открыты для прямых иностранных инвестиций", - сказал Н.Моди, который стал первым премьер-министром Индии за два десятилетия, участвующим в форуме в Давосе.
"За последние три года было отменено более 1400 архаичных законов, которые были препятствием для ведения бизнеса", - сказал он.
Напомним, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.
Источник: УНН
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