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Кандидатуры членов ЦИК подадут на спецпроверку - Парубий

Кандидатуры членов ЦИК подадут на спецпроверку - Парубий

КИЕВ. 23 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий передаст кандидатуры членов ЦИК на специальную проверку. Об этом спикер парламента заявил во время встречи с Президентом Украины, со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает УНН.

"Я безотлагательно дам поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИК подали на спецпроверку. Напомню, что согласно законодательству она продлится до 15 суток. Это тот срок, который мы успеваем к началу новой сессии", - сказал А.Парубий.

Он также добавил, что даст поручение профильному комитету "безотлагательно рассмотреть, чтобы мы уже в феврале вышли на положительное решение обновить ЦИК".

Председатель парламента отметил, что это решение является "важным и для общества, и для наших международных партнеров".

Напомним, Президент П.Порошенко во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины А.Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Парубий, парламент, проверки
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