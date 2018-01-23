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На пробное ВНО в этом году зарегистрировалось уже 85 тыс. человек

На пробное ВНО в этом году зарегистрировалось уже 85 тыс. человек

КИЕВ. 23 января. УНН. По состоянию на понедельник, 22 января, на пробное внешнее независимое тестирование в Украине зарегистрировалось уже 85 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает УНН.

“Сейчас идет регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. До его завершения остается 8 дней. На сегодня процесс регистрации достаточно активным. По состоянию на понедельник — на вчерашний день, зарегистрировалось уже 85 тысяч человек”, — рассказал он.

По словам В.Карандия, 24 марта состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе, 31 марта — по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии и иностранным языкам.

Как сообщал УНН, в этом году участники внешнего независимого оценивания смогут выбирать до 4 предметов, из них три — обязательные.

Источник: УНН
Теги: ВНО, тестирование
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