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Фонд госимущества утвердил список объектов малой приватизации

Фонд госимущества утвердил список объектов малой приватизации

КИЕВ. 23 января. УНН. Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу. Об этом в Facebook сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров, передает УНН.

“Утвердил список объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу”, — сообщил он.

Как уточнил Трубаров, в перечень попали детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, единые имущественные комплексы и даже корабли.

“Почти 400 объектов, которые могут работать и приносить доход, как новым эффективным собственникам, так и государству в виде рабочих мест и налогов. Государство владеет не только промышленными гигантами, как “Турбоатом”, “Центрэнерго”, ОПЗ, но и сотнями других объектов, которые, в первую очередь, могут быть интересны небольшим предпринимателям.

Напомним, в 2018 году Фонд государственного имущества рассчитывает получить во время процедуры приватизации около 21 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: приватизация, Фонд госимущества, ФГИ, имущество
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