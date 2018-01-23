Регистрация | Вход |
USD: 28,88 0,0310  EUR: 35,34 -0,0082 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 января 2018 18:49
Получить тестовый доступ
Экономический форум в Давосе. Дискуссия на тему "Как технологии и инновации меняют украинский агро-бизнес"
Эксклюзивные новости
ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш
ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

СБУ открыла производство по факту размещения на Буковине карты Украины без Крыма

СБУ открыла производство по факту размещения на Буковине карты Украины без Крыма

КИЕВ. 23 января. УНН. Управление СБУ в Черновицкой области открыло уголовное производство по факту размещения карты Украины без Крыма в городе Сторожинец. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

“Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), управлением СБУ в Черновицкой области январе зарегистрировано соответствующее уголовное производство”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: BBC изобразила Крым в составе РФ в анонсе ЧМ-2018, видео удалили

Отметим, 22 января во время торжеств по случаю Дня Соборности Украины в городе Сторожинец на сцене была вывешена карта Украины без Крыма.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Крым, карта
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.