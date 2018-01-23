СБУ открыла производство по факту размещения на Буковине карты Украины без Крыма

КИЕВ. 23 января. УНН. Управление СБУ в Черновицкой области открыло уголовное производство по факту размещения карты Украины без Крыма в городе Сторожинец. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

“Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), управлением СБУ в Черновицкой области январе зарегистрировано соответствующее уголовное производство”, — говорится в сообщении.

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Отметим, 22 января во время торжеств по случаю Дня Соборности Украины в городе Сторожинец на сцене была вывешена карта Украины без Крыма.