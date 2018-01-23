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В РФ не покажут "Смерть Сталина"

В РФ не покажут "Смерть Сталина"

КИЕВ. 23 января. УНН. Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина". Об этом сообщает "РИА Новости", передает УНН

"Было направлено уведомление об отзыве прокатного удостоверения "ООО "Вольга фильм" за подписью замминистра культуры Сергея Обрывалина", - сообщили в пресс-службе Минкульта РФ.

В ведомстве пояснили, что основанием для отзыва удостоверения послужил подпункт "д" пункта 20 правил о выдаче прокатных удостоверений, в котором говорится, что удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Напомним, украинский короткометражный фильм "5 минут" получил три награды международного фестиваля мира и кино International Peace&Film Festival.

Источник: УНН
Теги: РФ, фильм
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