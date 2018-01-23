ЕС сократил черный список офшоров

КИЕВ. 23 января. УНН. Восемь стран и территорий были исключены Советом Евросоюза из списка юрисдикций ЕС, которые не сотрудничают в сфере налогообложения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прес-службу евроинституции.

"Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты переходят в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих тщательному мониторингу", - говорится в сообщении.

Указано, что Совет ЕС согласился с тем, что исключение этих юрисдикций из черного списка было оправдано с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков, выявленных ЕС.

Таким образом, в списке несовместимых остается 9 юрисдикций из 17, первоначально утвержденных 5 декабря 2017 года. Это Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго. В этом списке также содержатся рекомендации о шагах, которые необходимо предпринять для исключения из списка.

Черный список ЕС призван содействовать добросовестному управлению в области налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Сегодняшнее решение было принято без обсуждения на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам путем внесения поправки в свои декабрьские выводы. 8 юрисдикций перенесены из приложения I к выводам (несовместимые юрисдикции) в приложение II (сотрудничество в отношении принятых обязательств).

Напомним, Оксфорд и Кембридж "инвестировали" миллионы долларов в оффшоры.