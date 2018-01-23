Партия "Слуга народа" на грани прохождения в ВР - социология

КИЕВ. 23 января. УНН. Если бы парламентские выборы состоялись в декабре 2017 года, то партия "Слуга народа" могла бы рассчитывать на 4% поддержки избирателей. Об этом говорится в результатах Общенационального исследования проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает УНН.

Если бы парламентские выборы состоялись в декабре 2017 года, наибольшую поддержку получили бы следующие политические силы: партия "Батькивщина" (11%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность"(9%),"За життя"(9%),"Гражданская позиция" (7%),"Самопомощь" (7%),"Оппозиционный блок" (6%), Радикальная партия Олега Ляшко (6%). Также к 5%-й поддержке близки партия "Слуга народа" (4%) и Всеукраинское объединение "Свобода" (3%). Зато 17% потенциальных избирателей еще не определись со своей позицией.

Две трети населения Украины (67%) считает, что Украина нуждается в новых политических лидерах, однако только 19% считает, что такие лидеры уже есть. В открытом вопросе (респонденты сами называли фамилии) чаще всего были названы: Святослав Вакарчук, Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Владимир Зеленский, но и эти фамилии называли 1-2% населения.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, партия "Слуга народа" в Украине появилась в начале декабря 2017 года. Согласно данным государственного реестра руководителем политической партии "Слуга народа" является Баканов Иван Геннадьевич, который, по данным аналитической системы YouControl, является руководителем ООО "Квартал 95" с 2013 года.