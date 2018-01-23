Киевляне инвестировали свыше 65 млн грн в термомодернизацию жилья

КИЕВ. 23 января. УНН. За последние три года киевляне инвестировали более 65 млн грн в технические мероприятия в своих домах с целью термомодернизации и энергосбережения. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

“За последние три года киевляне инвестировали более 65 млн грн в технические мероприятия в своих домах, поскольку тема энергосбережения является значительным стимулом для людей: они существенно экономят на отоплении, электричестве, стоимости горячей воды и т.д.”, — подчеркнул он.

Как уточнил чиновник, на 2018 год Киев получил 125 заявок от ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) и ЖСК (жилищно-строительных кооперативов) на проведение мероприятий по энергосбережению в рамках программы “70/30”.

По словам Пантелеева, в столице действует ряд эффективных программ, которые помогают киевлянам не только отремонтировать жилье, но и значительно сократить расходы на коммунальные услуги. Программа софинансирования капитальных ремонтов и мероприятий по энергосбережению “70/30” — одна из них.

Кроме того, в столице реализуется механизм “теплых кредитов”, заключения ЭСКО-договоров в жилом секторе, жители получают помощь от городской власти при установлении систем охраны оборудования в доме и т. п.

“Суть программы „70/30“ заключается в том, что город оплачивает 70% стоимости работ, а жители должны собрать 30%”, — уточнил Пантелеев.

По его словам, наиболее востребованными видами работ является модернизация теплопунктов, ремонт систем теплоснабжения в доме, замена окон и дверей, утепление фасадов и кровель и тому подобное.

Заместитель председателя КГГА обратил внимание на то, что программа “70/30” также доступна и для домов, где ОСМД или ЖСК не созданы.

“В прошлом году шесть жилых домов заключили договоры на проведение ремонтов с коммунальным предприятием “Киевжилспецэксплуатация”, — сказал Пантелеев.

Напомним, сектор строительства является одним из самых важных и перспективных направлений сотрудничества для Украины и ЕС в сфере энергоэффективности.