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Суд завтра объявит дату рассмотрения дела трех фигурантов продажи акций судостроительного завода

Суд завтра объявит дату рассмотрения дела трех фигурантов продажи акций судостроительного завода

КИЕВ. 23 января. УНН. Печерский районный суд завтра объявит дату начала рассмотрения дела по подозрению трех руководителей структурных подразделений Фонда государственного имущества Украины и генеральных директоров ПАО "Черноморский судостроительный завод" и ПАО "Херсонский судостроительный завод" во внесении заведомо ложных сведений в Акт итоговой проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций ГАХК "ЧСЗ". Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.

"Печерский суд завтра объявит дату начала рассмотрения", - сказали в ГПУ.

Напомним, 22 января обвинительный акт в этом уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.

ГПУ осенью прошлого года сообщила о подозрении должностным лицам Фонда государственного имущества, руководителям ПАО "Херсонский судостроительный завод" и ГАХК "Черноморский судостроительный завод".

Источник: УНН
Теги: суд
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