Охранник избил до смерти бездомного в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 января. УНН. В городе Знаменка охранник одного из супермаркетов заподозрил посетителя в краже, между ними возник спор, и работник охраны ударил мужчину в грудь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в области, передает УНН.

"Происшествие произошло, когда в помещение супермаркета зашел мужчина, которого охранник заподозрил в совершении кражи алкогольных напитков с полки магазина. Во время выяснения обстоятельств происшествия между работником охраны и мужчиной возник спор, в ходе которого посетитель получил удар в область грудной клетки. После этого он вышел из магазина, потерял сознание и упал на землю. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации, пострадавшим оказался 48-летний житель другой области, который вел бездомный образ жизни, путешествуя электричками. За последнее время он десть раз привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и мелких краж, а также был судим за совершение краж.

Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, продолжается. За такие действия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщал УНН, в Одессе мужчина взял в заложники таксиста за невыполненную заказ.