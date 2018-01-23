Регистрация | Вход |
USD: 28,88 0,0310  EUR: 35,34 -0,0082 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 января 2018 18:48
Получить тестовый доступ
Экономический форум в Давосе. Дискуссия на тему "Как технологии и инновации меняют украинский агро-бизнес"
Эксклюзивные новости
ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш
ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Президент подписал изменения к закону о государственных закупках

Президент подписал изменения к закону о государственных закупках

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторых других законов Украины относительно осуществления мониторинга закупок. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Закон позволяет органам государственного контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки. Закон будет способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля за публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что подписанные им изменения в Закон о государственных закупках, внедряют автоматический риск-менеджмент в закупках.

"В онлайне работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

 

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, госзакупки, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.