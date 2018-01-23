Президент подписал изменения к закону о государственных закупках

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторых других законов Украины относительно осуществления мониторинга закупок. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Закон позволяет органам государственного контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки. Закон будет способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля за публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что подписанные им изменения в Закон о государственных закупках, внедряют автоматический риск-менеджмент в закупках.

"В онлайне работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, Президент П.Порошенко во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.