В зоне АТО от начала суток сохраняется режим прекращения огня

КИЕВ. 23 января. УНН. С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано. Подразделения силы АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала проведения антитеррористической операции саперные подразделения Вооруженных сил Украины проверили более 3640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили более 178 500 взрывоопасных предметов.