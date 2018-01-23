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В зоне АТО от начала суток сохраняется режим прекращения огня

В зоне АТО от начала суток сохраняется режим прекращения огня

КИЕВ. 23 января. УНН. С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано. Подразделения силы АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала проведения антитеррористической операции саперные подразделения Вооруженных сил Украины проверили более 3640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили более 178 500 взрывоопасных предметов.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, ВСУ, режим тишины
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