Украинское промпроизводство сократилось в 2017 году на 0,1%

КИЕВ. 23 января. УНН. Промышленное производство в Украине сократилось на 0,1% в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

“В 2017 году по сравнению с 2016 годом индекс промышленной продукции составил 99,9%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров — 94,2%, перерабатывающей — 104%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 93 5%”, - говорится в сообщении Госстатистики.

В то же время, в конце года наблюдалась тенденция к восстановлению роста. Так, скорректированный показатель роста “декабря 2017 года к декабрю 2016 года” составил 0,4%. А рост в декабре по сравнению с ноябрем составляет 1,9%.

По видам деятельности, то лидарами являются производители компьютеров и оптической продукции (рост “декабрь к декабрю” — 44,6%), химическая промышленность (41%), машиностроение (14,6%), фармацевтика (8,8%) .

Заметно возрастала перерабатывающая промышленность и строительство. Скорректированный показатель “декабрь к декабрю” в переработке составил “плюс” 6,7%, а в строительстве — 9,7%.

В региональном разрезе наиболее заметный позитив зафиксирован в западных областях и традиционно промышленных районах — на Харьковщине, Днепропетровщине и Николаевщине.

Напомним, украинский бизнес ожидает ускорения роста объемов производства в 2018 году.