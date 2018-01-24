"Частная граница" на Закарпатье: суд оставил Горвата на свободе

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня Апелляционный суд во Львовской области отказался арестовывать Атиллу Горвата, организатора "частной границы" на Закарпатье, передает корреспондент УНН.

Военная прокуратура просила избрать меру пресечения Горвату в виде ночного домашнего ареста. Однако апелляционный суд отклонил эту жалобу прокуратуры.

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Сейчас Горват находится на свободе.

Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы провела около 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.