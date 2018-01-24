На Полтавщине мужчина требовал у фермера более 760 тыс. Грн.

КИЕВ. 23 января. УНН. Работники прокуратуры Полтавской области совместно со следователями следственного управления ГУ НП в Полтавской области, сотрудниками УЗЭ в области, Управление СБУ в области задержали во время получения неправомерной выгоды одного из жителей Полтавы. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Он требовал более 760 тыс. грн. от представителя фермерского хозяйства за решение вопроса о продлении срока действия договоров аренды земли общей площадью 88 га, расположенной на территории Ждановского сельского совета Лубенского района области", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере).

Житель Полтавы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливается круг должностных лиц органов государственного контроля, которые могут быть причастны к махинациям с указанной землей.

Напомним, прокуратура Киевской области объявила о подозрении заместителю председателя одного из районных советов и депутату объединенной территориальной общины района Киевщины, которые требовали 50 тыс. за содействие в решении вопроса о передаче имущественного комплекса должностному лицу.