Оператор лотерей "М.С.Л." сообщил, сколько миллионов выиграли украинцы в прошлом году

КИЕВ. 23 января. УНН. В прошлом году в лотерее оператора государственных лотерей "М.С.Л." украинцы выиграли главных призов на более 90 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

“Сотни тысяч украинских игроков осуществили свои мечты благодаря оператору государственных лотерей „М.С.Л.“ и его брендам: „Лото-Забава“, „Мегалот“, „Спортпрогноз“, „ТИП“, „ТОП“ и т.д.”, — рассказали в “М.С.Л.”.

“Лото-Забава”. В 2017 году благодаря этой лотерее в Украине появилось 20 миллионеров. Еще 38 игроков выиграли новые иномарки общей стоимостью более 15 млн грн, а в “Большой игре” главных призов сорвано на общую сумму более 33 млн грн. В конкурсе “Счастливый номер” выиграно более 1 млн грн, в конкурсе “Парочка” — 1,5 млн грн. Общий фонд всех акционных розыгрышей “Лото-Забавы” составлял 4,5 млн грн.

“Мегалот”. В 2017 году сорвано два Мега джекпота и два Мегаприза на общую сумму более 30 млн грн.

“Спортпрогноз”. Знатоки футбола выиграли в 2017 году джекпотов спортивной лотереи ТОТО “Спортпрогноз” на сумму более 4 млн грн.

“ТИП” и “ТОП”. Ежедневные лотереи тоже порадовали своих поклонников в прошлом году. В частности, в “ТИП” были сорваны 4 главных приза на общую сумму 800 тыс. грн, а в “ТОП” — 3 главных приза — на 1,5 млн грн.

Также сообщается, что в электронных мгновенных лотереях (ЭМЛ) семьи “Швидкограй” главных призов было сорвано почти 3 млн грн.

“Напомним, что именно эти ЭМЛ попали в ТОП-10 инноваций лотерейного рынка Европы, и заняли 8 место в конкурсе European Lotteries Innovation Award, который проводится Европейской ассоциацией государственных и ТОТО лотерей (EL) и предназначен для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы”, — напомнили в “М.С.Л.”

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” заверил украинцев, что в 2018 году компания будет и в дальнейшем осуществлять свою деятельность, предлагая украинцам лучшие лотереи международного уровня.

“Деятельность оператора государственных лотерей „М.С.Л.“ соответствует всем международным стандартам, что многократно признаны мировым лотерейным сообществом”, — резюмировали в “М.С.Л.”

Напомним, по версии международной компании GfK, самая популярная лотерея в Украине — “Лото-Забава”. Она официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи.

В то же время “М.С.Л.” известен своими масштабными социальными проектами. Например, несколько лет назад “М.С.Л.” вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.