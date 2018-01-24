Порошенко обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Донбассе и реформы в секторе безопасности

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщили в пресс-службе Главы государства, во время разговора речь шла о событиях на Донбассе и реформах в секторе безопасности, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что Президент выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии.

"Глава государства проинформировал Генерального секретаря о ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушених огня со стороны российских оккупационных войск.

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Глава государства подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта Закона Украины о национальной безопасности", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, во время разговора были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Комиссии Украина - НАТО.