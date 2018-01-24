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Порошенко-сын посетил Украинский дом в Давосе

Порошенко-сын посетил Украинский дом в Давосе

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ДАВОС-КИЕВ. 23 января. УНН. Народный депутат Алексей Порошенко посетил Украинский дом на всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

В рамках дискуссии, посвященной агропромышленной отрасли, среди других участников присутствовала Юлия Порошенко, основательница и руководитель AgroHub, а также жена Алексея Порошенко.

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По завершении дискуссии, Алексей Порошенко пообщался с народным депутатом Мустафой Найемом, а также с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

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Также в Украинском доме сегодня присутствует целый ряд народных депутатов и секретарь Национального инвестиционного совета, заместитель председателя Национального совета реформ Украины Борис Ложкин.

Напомним, согласно программе ВЭФ, выступление Президента Украины Петра Порошенко ожидается во время дискуссионной панели “Central and Eastern Europe: A New Agenda for the Continent?” (“Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?”) 26 января.

Источник: УНН
Теги: форум, Давос-2018
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