Парижская Сена вышла с берегов и затопила город

КИЕВ. 23 января. УНН. Из-за сильных дождей река Сена в Париже вышла из берегов и затопила улицы, передает УНН со ссылкой на Local.

В центре Парижа приостановлена ​​крупная пригородная железнодорожная линия, и парижанам настоятельно предлагается “проявлять особую бдительность”, ведь уровень реки Сены в ближайшие дни возрастет выше шестиметровой отметки.

Транспортные власти в Париже объявили во вторник, что со среды линия поездов RER будет разделена на две части.

В Париже уже прекращаются дожди, но уровень реки Сены, как ожидается, продолжит расти до пятницы, когда он достигнет отметки в 6,10 м — самый последний пик наблюдался в 2016 году.

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Высота Сены измеряется не от русла, а от точки, расположенной на мосту Аустерлиц, но 6,10 метров в три-четыре раза превышает нормальный уровень, а это около двух метров.

Во вторник утром река была около 4,9 метров и достигнет 5,7 метров к среде.

Баржи на реке были эвакуированы, а причалы укрепились.

“Парижанам рекомендуется не хранить ценные вещи в подвалах и подвалах, которые могут быть повреждены при повышении уровня грунтовых вод,” — говорится в заявлении мэрии.

Уровень реки Марн также вызывает беспокойство у властей, поскольку он продолжает расти.